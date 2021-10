Muusik Kerdo Mölder kihlus enda pikaaegse kallimaga: tundsime, et nüüd on aeg

"Lõpuks ometi! Suvi 2021!" teatas Kerdo Mölder 4. oktoobril Facebookis. Kommentaariumis jagatud õnnesoovid ei jätnud paljud küsimusi, mille üle Kerdo rõõmustab. Hea uudis on tema jaoks ikkagi kihlumine Priiduga.

"Kaheksa aastat suhet on seljataga ja tundsime, et nüüd on aeg! Registreerimine üheksandal juuli. Ka korraldame suure pulmapeo!" kinnitas Kerdo kihlumist.