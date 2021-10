Suure mänguplatvormi andmeleke paljastas edukate kasutajate teenistuse

Twitch on ka ise lekkimist kinnitanud ja nüüd töötavad selle kallal, et mõista, kui laialdane see on. Twitterisse tehtud postituses teatas firma, et nad püüavad kasutajaid võimalikult kiiresti uue info saabudes informeerida. Küll aga on nad avaldanud, et lekke põhjuseks oli serveri viga, mille põhjustas "pahatahtlik kolmas osapool".