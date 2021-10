Noor laulja Olivia Rodrigo pidi vastama tema debüütalbumi originaalsuses kahtlevatele kriitikutele

Plagiaadist muusikatööstuses on räägitud aastakümneid. Küll võtavad artistid neid inspireerinud lugudest suurema tüki kui on lubatud või teevad seda üldse originaalse loo teinud artisti nõusolekuta. Nt on lisatud megahitiks kujunenud Mark Ronsoni ja Bruno Marsi loole "Uptown Funk" pärast selle avaldamist kaasautoreid, sest laulu loonud Ronson kasutas ilma loata nende loomingut.

Billboard kirjutab, et sarnases olukorras on ka nüüd nooruke laulja Olivia Rodrigo, kes on pärast enda populaareks kujunenud debüütalbumit "Sour" lisanud mitmeid kaasautoreid, sest tema hittlaudek on kasutanud teist artistide loomingut.

"Mulle valmistab pettumust, kuidas asjad kontekstist välja võetakse ning noore naise tööd alavääristatakse. Aga päeva lõpuks olen ma uhke ja mul on hea meel, et minu tööks on olla laulukirjutaja. Kõikide minu laulude sõnad tulevad mul südamest ja räägivad minu elust. Ma mõtlesin välja sõnad ja meloodia laulule "good 4 u" ühel hommikul duši all olles," vastas Rodrigo oma kriitikutele.

Enne albumi "Sour" avaldamist lisas Olivia Rodrigo laulu "1 Step Forward, 3 Steps Back" autorite hulka Taylor Swifti ja Jack Antonoffi, võttes šnitti nende loost "New Year's Day".

Augustis lisas Olivia laulu "good 4 u" autorite hulka Paramore'i laulja Hayley Williamsi, sest kasutas enda laulu loomisel bändi 2008. aasta laulu "Misery Business".

Samamoodi lisas Olivia oma laulu "Deja Vu" autorite hulka taaskord ka Taylor Swifti, sest ta laenas palju laulust "Cruel Summer".

Aga sellele vaatamata räägib Olivia, et ta on nendest artistidest vaid inspireeritud ning plagiaadiga pole siin mingit pistmist. "Iga artist on inspireeritud artistidest, kes on enne neid tulnud. See on tore ja vahva jagamisprotsess. Muusikas ei ole kunagi midagi uut. Igas laulus on neli akordi. See ongi lõbus osa - teha sellega laul enda omaks," rääkis Olivia.