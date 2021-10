Adele paljastas lõpuks, miks ta otsustas lahutada: ma loodan, et mu poeg andestab mulle

Tegemist on esimese usutlusega, kus ta kommenteerib ka lahutust oma poja isast Simon Koneckist. Lauljatar tunnistab, et tema ise lahkus mehe juurest. "Kui ma olin 30, kukkus kogu mu kogu senine elu kokku ja mul ei olnud selle kohta mingit hoiatust. See lihtsalt ei olnud enam õige minu jaoks. Ma ei tahtnud lõpetada samamoodi, nagu paljud inimesed, keda ma tean," selgitas Adele, andes mõista, et ta oli abielus olles õnnetu.

"Mitte midagi halba ei juhtunud," kinnitas lauljatar, et keegi ei olnud truudusetu. Hoolimata sellest, et tegemist oli tema enda otsusega, tundis ta pärast lahutust piinlikkust, sest ei suutnud oma abielu töötavana hoida. "Naised on oma loomuselt sellised, kes aina proovivad midagi päästa. Seda õpetavad isegi filmid, mida me väiksest saadik vaatame. Sel hetkel murdis see mu südame, aga nüüd on kõik see juhtunu minu jaoks juba väga huvitav," selgitas Adele.

Järgmisel kuul on ilmumas tema uus album, mille ta tegigi selleks, et tema ja Simoni ühine poeg Angelo saaks tulevikus aru sellest, mis nende vanemate vahel juhtus. "Ma tahtsin läbi selle plaadi talle selgitada, et kui tema on 20ndates või 30ndates, kes mina olen ja miks ma otsustasin vabatahtlikult lammutada tema perekonna oma isikliku õnne nimel," selgitas Adele.

Lauljatari sõnul on Angelo elanud nende lahutuse tõttu üle vägagi õnnetuid hetki ning Adele tunnistab, et just see haav, mis on tekkinud tema poja kurbusest, ei kasva ka temal endal kunagi kokku. Siiski loodab ta, et Angelo ühel hetkel andestab ja mõistab teda.