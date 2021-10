Naised, eriti need, kes on juhipositsioonil, on oma riietuse ja välimusega tihti tähelepanu keskpunktis. Igat detaili nende riiete või muutunud välimuse juures arutatakse lõpmatuseni ning analüüsiga püütakse leida peidetud sõnumeid.

Kui Soome peaminister Sanna Marin poseeris möödunud aastal naisteajakirja kaanel ilma rinnahoidjata, siis tekitas see meeletut kõmu ning riietuse sobivust arutati ka Eesti meedias.