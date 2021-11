Karoli Hindriks avameelselt ärist ja eraelust: viimased kaks aastat on olnud mu elu kõige raskemad

VASTUTUS LOEB "Tihti ei võta inimesed ise vastutust oma sõnade ja tegude eest. Ikka kõik teised on süüdi, ja nii ollakse kinni mingisuguses jamas. Kui näed, et asjad juhtuvad sinuga ja teise edu on sinu jaoks oht, oled väga kitsa vaatega. Kui aga arened kogu aeg, siis võtad igasugu jama kui õpetajat ja rõõmustad, kui teisel läheb hästi."

Erlend Staub