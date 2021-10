Meenutades Juhan Aaret | Telerežissöör Toomas Lepp: mu armas sõber võib sealpool rahulik olla

Juhan Aare oli Toomas Lepale (71) lähedane sõber, kellega ta käis läbi perekonniti. Toomas nägi Juhanit viimati nädalapäevad tagasi, kui sõber oli sunnitud haiguse pärast viimase kuu veetma ratastoolis. See avaldas Juhanile suurt moraalset mõju. Toomas on öelnud, et Juhan oli ju üks neist, kes käis iga päev jõusaalis ja rääkis kõigile, et iga päev tuleb käia jõusaalis ja tõsta raskusi.