Irja Lutsar: ma ei kujuta ette, kuidas edasi elada, kui su neli õde surevad ühel nädalal nakkushaigusse nagu mu vanaemal

"Ravimeid peab ka keegi tootma, päris iseenesest need ei tule. Ravimeid ja vaktsiine on meil tarvis. Mu vanaema neli õde surid ühel nädalal difteeriasse. Ma ei kujutanud ette, kuidas pärast seda edasi elada," ütles viroloog Irja Lutsar, miks on vaktsineerimine ja tema töö talle südameasi.