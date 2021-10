"Tehke ruumi!" Raimond Kaljulaid pidi kampaaniabussi pärast vabandama

Teel, mis on mõeldud jalakäijatele ja jalgratturitele, oli bussi pärast liikumine mõnevõrra häiritud. Olukorra teeb irooniliseks sotside reklaamlause valimiste ajal. Sotsid nõuavad, et neile tehakse erinevates omavalitsustes teiste liikmete arvelt ruumi, aga ise ei suuda mõista, et ka jalakäijatele on vaja kõnniteel ruumi jätta. Ja seda ei peaks eraldi kellelgi ütlema.

Mõne aja pärast jõudis pilt ka Raimond Kaljulaidi endani, kes olukorra eest vabandas. "Sain mitte_tallinn Instagrami konto vahendusel teada, et meie kampaania buss on parkinud kõnniteel. See on lubamatu ja vale. Vabandan, et selline asi juhtus," kirjutas Kaljulaid Twitterisse.