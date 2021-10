Soolane vahukomm, hea huumorimeel ning "Seks ja linn" ehk sõbrannad Kersti Kaljulaidist

Ilona Leib tunnistas, et vaatamata sõbranna tähtsale rollile riigis ei unustanud ta neid ja oli selle viie aasta jooksul hea ja toetav sõber. "Me oleme püüdnud seda sama teha," lisas ta.

Ilona lisas, et väga tihti juhtus ka see, et kui Kersti sõbrannadele teates, et tal on vaba õhtu, siis tegid mõlemad naised endal õhtu vabaks, et nad saaksid koos aega veeta.

Kristina Märtin tõi omaltpoolt välja, et kuigi Kersti saadiku ja hiljem presidendi karjäär on olnud tegus ja ta ka Eestist minema viinud, siis on neil alati jätkunud üks traditsioon - igal augustil grillitakse sardelle.

"Kersti ütleb selle kohta, et sardell on soolane vahukomm," lisas Ilona.

Kristina ja Kersti sõprus kandub tagasi Mart Laari teise valitsuse aegsesse perioodi. Seal oli Kersti Laari valitsuses nõunik ja Kristina parteis Isamaa. "Osad inimesed on rohkem sinu inimesed," ütles Kristina ja sealt edasi kujunes nende sõprus juba kiiresti.

Ilona ja Kersti suhtlus algas samuti Laari valitsuse juures. Kristina kuulus siis siseministeeriumisse ning tol ajal oli komme pärast valitsuse istungit pidada sellist formaati nagu Stenbocki klubi. Stenbocki keldrisse kogunesid valitsuse liikmed, nõunikud ja mõned ametnikud. Ilona üks nendest ametnikest oligi. Kersti astus ühel sellisel kokkusaamisel tema juurde, pükskostüüm seljas ja peas lühike soeng. Ja sealt sõprus ka kujunes.

Kolm naist on omavahel sõbrannad, kuna neil on sarnane huumorimeel. Ja Kristina ja Ilona privileegiks oli vabariigi presidenti ka aegajalt tögada. Kristinale meeldib nalja teha Kersti pideva sporditegemise üle. Ühe näitena ta tõi, et kui Kersti sai spordivõistlusel oma vanuseklassis teise koha, siis oli Kristina selle eest tänulik, sest see tähendab, et Eestis on demokraatiaga kõik korras.

"Põhja-Koreas või Valgevenes poleks see võimalik olnud. Aga ma soovitasin tal ametikett kaelas jooksma minna, siis ei julgeks keegi temast mööda minna," meenutas Kristina.