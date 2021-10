Edukas ka naabrite juures! Vanilla Ninja uus album on muusikaedetabelites teinud tugeva alguse

Lenna Kuurmaa ja teised ninja-tüdrukud jagasid iTunesi tulemusi enda sotsiaalmeedias. Nendelt on näha, et album on Eestis esikohal, põhjanaabrite juures teisel, Poolas kolmas ja enda muusikaprodutsendi kodumaal Saksamaal kuues.

"Vanilla Ninja on uue materjali kallal töötanud 2019. aasta jaanuarist alates ning meil on ülihea meel, et lõpuks saame seda kraami maailmaga jagada," ütleb bändi esilaulja Lenna Kuurmaa. "Ehkki palju aastaid on mööda läinud, siis õhin koos uut muusikat teha on olnud sama suur kui alguses. Ma usun, et seda õhinat on meie uuel plaadil tunda ka. Värske Vanilla Ninja on jätkuvalt rokkiv ja meloodiline, aga varasemaga võrreldes on sisse tulnud ka malbemaid toone."