Räppar Beebilõust uuest ekstreemhobist: üleni märg, aga lõbus

Andrus Elbing jagas pilte ka enda tiimist ning kogemusest merel, kus kõik ühise löögirusikana pidid hakkama saama. "Siin on mu esimesed tuleristsed võistluspurjetamises ja meeskonnaga sobivuse proovikivi. Õppida on palju nii kogenud seltskonnalt pardal. Seda tunnet, kui käib nö. stardipauk ja pardal algab vandesõnade saatel kõige koordineeritum segadus, millega ma eales olen kokku puutunud, ei saa see mees teada, kes pole pardal olnud üks osaline selles segaduses."

"Sa tead, mida teha ja mu kõrval olev meeskonnakaaslane teab, mida teha, kui kui me libiseme poomi alt läbi, et siluda kallet ja kogu meeskond kui üks mees teab, mida teha, et tuul saaks purjesse lõksu püütud. Ja siis me kihutame ja on lõbus. Üleni märg, aga lõbus!"