Villemdrillem: ma pole kindel, kuidas oma muusikaga jätkata

Laulja avaldas, et ta päris täpselt ei tea, mida oma muusikaga tahab saavutada või mille jaoks ta seda kõike teeb, vahendab Menu. "See tuli nii spontaanselt ja ma pole kunagi mõelnud, et tahan saada artistiks või räppariks," sõnas noormees. Tema sõnul ongi see praegu suur murekoht, sest ta pole kindel, kuidas oma muusikaga jätkata või kuhu seda viia. "Enne kui mikri varna viskan, tahaksin Eesti muusikaauhindadel midagi võita. Selle jaoks peab veel pingutama."