Anne Veski: jumal tänatud, et mu laulud lähevad noortele peale

"Laulud peavad elama ja aitavad elada ning kui need lähevad noortele hinge, elavad need veel kaua," sõnas Veski "Hommik Anuga" saates. "Kusagil alateadvuses jäävad laulud kuulajatele meelde ja jumal tänatud, et mul selliseid laule on!".

Anne Veski hitt "Jätke võtmed väljapoole" on originaalis itaaliakeelne armastuslugu. Veski tõdes, et selle laulu edu Eestis võib peituda loo tekstis. "Laulu tekst on nii põnev, et seda jääb kuulama. Võib-olla leiavad nooredki sealt mingeid vasteid," sõnas laulja.