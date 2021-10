KLÕPS | Keit Pentus-Rosimannus puhkehetkest: väsimuse tõrjumiseks piisab teinekord lihtsalt õue minemisest

Ta kirjeldas Instagramis, kui mahukas töönädal oli. "Ja siis selline reedeõhtu, kus õues on hunnitu sügis, nii et tahaks õhku hammustada. Pargis lõhnab kargelt, võibolla natuke mõrkjalt. Lehed ergavad nii, et paneb silmi kissitama. Ja ma mõtlen pikalt jalutuskäigult tulles, kui väga mulle ikkagi meeldib elada paigas, kus on neli aastaaega ja kus väsimuse tõrjumiseks piisab teinekord lihtsalt õue minemisest," märkis ta.