VIDEO | Popikoon Madonna välgutas otse-eetris tagumikku: artistid on selleks, et rikkuda rahu

Fallon oli popikooni kutsunud enda saatesse, et rääkida lähemalt Madonna kontsertdokumentaalfilmist "Madame X", mis on kõigile nähtav platvormil Paramount+.

Dokumentaalfilm on saanud nime Madonna 2019. aastal ilmunud samanimelise albumi järgi ning film teeb ülevaate tema 11. kontserttuurist. "Kunst on meie eludes väga oluline. Ma arvan, et inimesed ei tähtsusta seda piisavalt. Ma olen tõeliselt inspireeritud James Baldwinist," ütles Madonna oma dokumentaalfilmi kohta.

"Üks asju, mida ma pidevalt üle rõhutan sõudes on see, et artistid on selleks, et rikkuda rahu," jätkas ta, lisades et ta mõtleb seda öeldu kõige paremas mõttes.