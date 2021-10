Süüst puhas? Ühendkuningriikide politsei lõpetas Prints Andrew seksuaalse väärkohtlemise süüdistuste uurimise

Selgub, et Metropolitani politsei on otsustanud mitte astuda edasisi samme Suurbritannias prints Andrew ja Jeffrey Epsteini väidetavate seksuaalkuritegude osas.

Prints Andrew on kõiki süüdistuses esitatud väiteid eitanud. Sellegipoolest on politsei öelnud, et jätkab koostööd teiste õigukaitseorganitega, kes on siiani tegelenud Epsteini süüasjaga. Buckinghami palee on nimetanud süüdistusi valedeks ja alusetuteks.