VIDEO | Fännid kardavad Kanye pärast: Kim Kardashian suudles kuulsa koomikuga!

The Suniga rääkinud allikate sõnul oli Kardashianil kindel plaan teha nalja nende abielu üle ning seda ta ka saavutas oma avamonoloogis. "Ma abiellusin läbi aegade parima räppariga. Kuid ta on ka rikkaim must mees kogu USAs, ta on talendikas ja reaalne geenius, kes andis mulle neli imelist last. Nii et te teate, kui ma otsustasin temast lahutada, siis oli selleks ainult üks põhjus - tema iseloom," ütles Kim.