FOTOD | Suurärimees Tullio Liblik pidas uhke seltskonnaga sigari suitsetamise võistlust: kohal oli ka Jurmala linnapea

Tullio Liblik, kes juhib juba 9 aastat Tallinna sigariklubi, ütleb, et selliste klubiliste kokkutulekute põhieesmärgiks on luua võimalus sigarikultuuri harrastajatele kohtuda elegantses vormis, luua uusi sidemeid ja hoida olemasolevaid. “See on meelelahutus, aga ka ärikontaktide loomine ja kultuurivahetus laiemas raamis," tõdeb ta.

Traditsioonilise aeglase sigari suitsetamise võistluse võitis leedulane Nerijus Krusnius, kes hoidis sigarit põlevana 1 tund, 58 minutit ja 12 sekundit. Ühe erilise külalisena osales oma esimesel külaskäigul Eestisse rahvusvaheliselt tuntuim kaasaegne Türgi kunstnik Bedri Baykam, teise erilise külalisena võttis üritusest osa Dmitri Drutsa Kuuba Habanos Akadeemia instruktor ning sertifitseeritud Habanso sommeljee, Jurmala linnapea Edgars Stobovs ja kuulus Soome laulja Tony Montana.

Õhtul toimus ka Ramon Allonese North cigars maailmaesitlus regionaalsele väljaandele “King of North”, mis valmib Kuuba Pina del Rio Vuelta Abajo istanduse selekteeritud lehtedest. Nimelt valiti see 2020. aastal eksklusiivselt välja Balti maade jaoks ja on osa unikaalsest ainult 6000 nummerdatud bokside toodangust.