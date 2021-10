Jaagup Tuisk staarisaate telgitagustest: peaprodutsendilt sa väga tihti kiidusõnu ei saa

Eesti Laul 2020 Foto: Erlend Štaub, Õhtuleht

Algava nädala Raadio 2 resident on noor laulja ja produtsent Jaagup Tuisk. Kuna Jaagup on sarnaselt paljudelegi teistele noortele lauljatele tuule tiibadesse saanud justnimelt "Eesti otsib superstaari" saatest, uurisid saatejuhid lähemalt, milline on staarisaade ekraani taga.