Genesist kuulamas käinud Lauri Viikna: Phil Collins ei suutnud laulusõnu meeles pidada ja hääl polnud ka korras

"Kontsert oli loomulikult vägev. Mina polnud Genesist elusast peast näinud. Võin öelda küll, et bänd oli jätkuvalt väga tugev ning kompenseeris selle, et Phil Collins oli kehvas seisus. Ta ei suutnud kõiki laulusõnu meeles pidada. Tal ei olnud ka lauluhäälega kõik korras," nendib Viikna, kes tunnistab, et oma vitaalsuse puudumise tõttu nägi vanameister üsna närb välja.

Ta tunnistab, et läks pärast kontserti hotellituppa ja kuulas need samad kontserdil kõlanud lood üle ning kontrast oli paraku suur. "Väidetavalt võib see jääda Genesise viimaseks kontserdiks üldse. Veel pidid toimuma kolm kontserti, kuid need jäid koroona tõttu ära. Samas sotsiaalmeedias levivad kuuldused, et kuna Phil oli niivõrd kehva, siis ei tahetudki teda Londonis täielikult endal marki täis tegema lasta," märgib Viikna.