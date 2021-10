TV3 reality-karavan läheb edasi: juba otsitakse osalejaid uude peosaatesse!

Kuvatõmmis TV3st

Viimastel nädalatel on TV3 värske tõsielusaade "Poissmeeste pidu" saanud palju kriitikanooli. Avalikult on mitu korda tõstatatud meedias küsimus, kas antud saade peaks üldse tele-eetrit nägema. Kuid tundub, et TV3 pole oma arvamust peosaadetest muutunud ning varsti hakatakse filmima juba uut reality't.