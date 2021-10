Andres Anvelt: paljud arvavad, et riiki, lähedasi ja sõpru reedetakse raha pärast. Tegelik motivatsioon on aga muu

Andres Anvelt on kui hunt kriimsilm, kes tegeleb väga paljude asjadega. Ta on suhtekorraldaja, rahvusvaheline julgeoleku ekspert, stsenarist, autor ja ühe eesti populaarseima podcasti “Eesti roimad” saatejuht. Peale selle on ta endine siseminister, justiitsminister ja Keskkriminaalpolitsei juht.

Põhinedes töökogemusele on Anvelt kirjutanud stsenaariumeid ja konsulteerinud filmitegijaid. Muuhulgas on ta sarja “Reetur” idee autor ja stsenaariumi konsultant. Rääkisime endise siseministriga, kuidas sarja idee sündis, mis uuel hooajal ees ootab ja millised on sarja seosed tõestisündinud lugudega riigireetmisest.