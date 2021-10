Huvitav valik! Ivo Linnal avanes võimalus proovida põnevat ametit

Huvitava faktina tõi Ivo Linna välja, et möödunud suvel avanes tal võimalus proovida diskoriametit elektroonilise muusika festivalil "Sõru saund". "Sain aimu, kui keeruline on olla diskor ja kuidas peaks publikut haarama." Kokkuvõtlikult mainis Ivo Linna, et tegemist oli väga uue ja huvitava kogemusega, mis jääb ilmselt kauaks meelde.