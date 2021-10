Keili Sükijainen paljastas tõe pere loomise kohta: õnneks või kahjuks pole ma selles osas suur plaanide tegija

Nimelt uuriti 30-aastaselt telenäolt, et millal on tema ja elukaaslase Denry Vendelini perre oodata lõpuks kolmandat liiget. "Mu süda sulab iga kord kui vaatan, millised nunnupallid lapsed mu sõbrad on valmis teinud," tõdeb Keili.

Kuid siiski ei oska Kanal 2s töötav naine öelda, et millal see õige aeg siis nende jaoks kätte jõudmas on. "Õnneks või kahjuks pole ma selles osas suur plaanide tegija ning lasen pigem elul otsustada, millal see õige hetk on," ütleb ta, kuid tõdeb, et ega see perelisa tulemata jää.

Keili ja Denry suhe tuli avalikuks 2017. aasta sügisel. Enne seda oli telenägu pikalt vaba. "Töö televisioonis võiski olla põhjus, miks ma viis aastat vallaline olin. Ma ei tahtnud, et keegi mind segaks, rääkimata mingist peikast, kes end kuhugile istutada üritab," ütles Keili 2019. aastal Kroonikale.

"Nüüdseks on ta mulle näidanud, milline näeb välja päris armastus. Denry on just see inimene, kellega ma mõtlen, et tahan vanaks saada," sõnas Keili toona.