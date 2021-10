Esimene kiil: George Clooney tekitab pingeid teineteist taasleidnud Jennifer Lopeze ja Ben Afflecki vahel

Nimelt pole suhe Beniga ainuke asi sajandivahetusest, mis on Jenniferi ellu taasilmunud. 1998. aastal oli lauljast näitlejatar üks peaosalistest filmis "Üle mõistuse". Tema ekraanipartneriks oli Clooney, kellega Jennifer läks filmivõtete ajal lootusetult tülli ning nad on vaenujalal tänase päevani.

Kuid Affleck mängib peaosa värskes filmis "The Tender Bar", mille režissööriks on just Clooney. Möödunud nädalavahetusel toimus filmi esilinastus, kus oli Clooney koos oma abikaasa Amaliga, kuid Affleck tuli üritusele üksinda. Arvestades, et tema ja Lopez on olnud viimased pool aastat täiesti lahutamatud, siis võib arvata, et naine pole sõjakirvest Clooneyga veel maha matnud.