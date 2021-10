Printsess Charlene käis järjekordsel operatsioonil: kas ta pääseb lõpuks Monacosse?

Nimelt on Charlene võidelnud kevadest saadik raske kõrva-nina-kurgu infektsiooniga, mille tõttu ta on pidanud käima mitmetel operatsioonidel ning arstid on keelanud tal reisida. Palee sõnul läks reedel aset leidnud protseduur hästi.

Kuigi Albert on iga hinnaga proovinud jätta muljet, nagu nende abielus oleks kõik ideaalses korras, siis on endiselt skeptikuid, kes arvavad, et printsess ei kavatse ka nüüd Monacosse sõitma hakata. Nimelt on mitmed Prantsuse tabloidid spekuleerinud, et mitu korda Monacost põgeneda üritanud Charlene sai aasta alguses lõpuks oma mehe kodumaalt tulema ning ei kavatsegi sinna naasta.