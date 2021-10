VÕRDLE | Nagu öö ja päev! Selgus, milline Madonna ilma filtriteta tegelikult välja näeb

Kuigi tundub, et Madonna on tõesti käinud mitmetel iluoperatsioonidel ja lasknud ka oma nägu süstida, siis pool tema veatust välimusest on ikkagi filtrite abiga saavutatud. Staari nähti New Yorgi tänavatel, kus ta juhtis laulukoori, kes esitas tema hitti "Like A Prayer".

Madonna Instagramis: