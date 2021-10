KLÕPS | Strippar-Justin sai mehelt seksipakkumise: ma ei ole prostituut

Aga nii just läks Austraaliast siia kolinud ja hiljuti elamisloa saanud Justin Leo McNairniga, kes sai Eesti mehelt seksipakkumise.

Justin jagas Instagramis Facebooki vestlust, kus talle kirjutab isik, kellega Taavi Libe on ühine sõber, kes teeb oma kavatsused talle kohe selgeks.

Ei tea, mis konditsioonis eesti mees oli, kui Justinile kirjutas, aga nagu vestluse toimumise ajast näha, siis oli kell pool kaks öösel. Eks see ole ka selline aeg, kus hormoonid möllavad.

Justin jagas vestlust Instagramis ja kirjutas täpsustavalt juurde, et ta on strippar ja mitte prostituut. Kroonika võttis Justiniga ühendust ja uuris, kas ta saab meestelt tihti seksipakkumisi. Justin vastas jaatavalt, öeldes, et pakkumisi tuleb nii meestelt kui naistelt.