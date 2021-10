"Armastuse saar" oleks peaaegu saanud järjekordse lahkunu: saate võitja proovis enesetappu teha

Nüüd tunnistab Jack, et saatemeeskond ei valmistanud teda piisavalt ette selleks, mis pärast filmimise lõppu juhtuma hakkab. Ta ei olnud enda sõnul valmis kuulsuseks ja rahamägedeks, mis tema poole hakkavad tulema. "Ma arvan, et nad peaksid rohkem suunama. Nad peaksid ütlema, et nüüd sa hakkad teenima selliseid summasid, et investeeri ja tee midagi sellega," arvab Jack.