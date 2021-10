KATKEND RAAMATUST | "Ma võin vaid tema vaatamisest orgasmi saada" ehk “Viiskümmend vabastatud varjundit” Christian Grey silmade läbi

Kui ma tuppa astun, seisab Ana paljajalu voodi juures ja uurib rakmeid. See pilt temast peatab mind mu teel. Ta on selga pannud pitsilise pesu. Tal on pikad käed ja jalad ning pesu on mustast pitsist ja aluspüksid paistavad läbi.

Minu jaoks.

Ma näen kõike.

Kõike.

Pitsiga kaetult.

Mu suu kuivab, kui ta minu poole astub, lahtised juuksed õlgadele langemas ja nende ümber keerdumas. „Härra Grey. Te olete liigselt riides.“

Ma võin seda mängida üht- või teistmoodi. Me leiame end ikkagi siin. Täna võidab Dominant. „Tahad mängida?“

„Jah.“

„Jah mis?“

Ana huuled paotuvad üllatusest. „Sir.“

„Sellisel juhul pööra ringi.“

Ta pilgutab silmi, olles hämmastunud mu tooni üle, nagu ma arvan, ja korts ilmub ta kulmude vahele.

„Ära kortsuta kulmu.“

„Rippumine?“

„Mitte täiesti, ei. Su varbad on põrandal. See saab olema intensiivne.“

Ole nüüd, Ana. Ära kaota närvi.

Loe lähemalt katkendit ning saa aimu triloogia kolmandast osas "Vabastatud"!