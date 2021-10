Briti kuningliku perekonna liige paljastab: paleel on maa-alune tunnel baari

Jack Brooksbank olevat Daily Mailile kinnitanud paljastust, et paleel on maa-alune tunnel, mis võimaldab kuninglikul perekonnal avalikkuse teadmata hiilida mõne kokteili või õlle järele.

Väljaandele tõdes Jack, et üks tunnel on selline, mis viib St Jamesi paleest Dukes'i baarini. Maa-aluse käigu olemasolu kinnitas Brooksbank Clooney ja Gerberi ühise tekiilabrändi peol. Muu hulgas tõdes ta, et siiani pole ta seda tunnelit veel kasutanud, kuid vaataks teda seda lähiajal uuesti.