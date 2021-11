Juubelit pidav ooperistaar Annely Peebo: see vanuse number ehmatab võib-olla paljusid ega innustagi eriti pidutsema

Annely Peebo (49) päevad on täis proove, tundide andmist ja etendusi. Kui ta leiab ühel laupäeval tunnikese, et oma suures elutoas klaveri taha istuda ja Skype'i kõnele vastata, siis kiirgab tema positiivset olekut ka väikeselt telefoniekraanilt. Uhke blondi juuksepahmakaga diiva on soe ja energiline ning žestikuleerib ägedalt. Ta vabandab, et kipub vahepeal saksa keeles mõtlema, sest see on olnud tema põhikeeleks viimased paarkümmend aastat. Annely räägib, kuidas ta on suutnud ka kõige keerulisematel hetkedel jääda murdumatuks ja saavutanud meelerahu. Viisküm­mend on Annely jaoks küpsuse number ning oma energilisuse, sära ja elutahtega kihutab ta aina edasi.

"Nina kirtsutada ei tohi, nüüd on viljade noppimise aeg," teatab ta elurõõmsalt.