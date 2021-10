FOTO | Palju õnne! Jesper Parve pälvis väärika auhinna

"Soe tunne oli. Ju me ajame õiget asja," sõnab Jesper ja lisab, et seda kõike oli Hiiumaale vaja. "Hiiumaa ning ka Hiiumaa inimesed on meid ja meie hullu ideed algusest peale kandnud nii kenasti ja armsalt. Meid on hoitud ja meid on aidatud. Meile on nii palju häid sõnu öeldud ja meie muredele lahendusi otsitud."