FOTO | Vana arm ei roosteta? Angelina Jolie jäi taaskord silma oma eksabikaasaga

Ehkki Jolie tõenäoliselt Milleriga teineteise taasleidmist ei kinnita, on neid sel aastal pidevalt koos einestamas nähtud. Sealhulgas ka superstaar The Weekndiga. Viimati nähti neid juunis, kui Jolie´id märgati saabuvat Milleri New Yorgi korterisse. Samal ajal hoidis ta käes väga hinnalist veini. Mõned tunnid hiljem näitlejatar lahkus.