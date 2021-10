Isa ja tütre kvaliteetaeg: Tanel Padar viis väikese Linda korvpallimatšile

"Väike preili on pannud rohkem peeglisse vaatama," rääkis Tanel. "Sellises eas ei ole lastel filtreid vahel. Ja tal on oma iseloom. Tundub, et sain sama kõva kivi endale. Eks lapsed õpetavad meile seda kõige põhilisemat. Asju ei saa jätta viimasele minutile ja peab pidevalt arvestama ja mitu käiku ette mõtlema. Mis kõige olulisem – peab võtma aega."

Tanel rõõmustas, et on saanud näha tütre kasvamist: "Natuke pelgasin, kui last ootasime, et võib-olla on nii palju tegemist, et jääb esimene sõna kuulmata või esimesed sammud nägemata. Õnneks on kõik nähtud ja see on hästi tore."