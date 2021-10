KROONIKA MÄRKAMISED | Rahumägi sütitas Tudebergi poega poksima, Brigitte Susanne Hunt ja Katrin Pihela jagasid sama kleiti

Ettevõtja Jaanus Rahumäel on põhjust rõõmu tunda. Tema sõbra Even Tudebergi pojast Robinist, kes pisikese juntsuna Jaanuse Kreeta kodus poksikindad kätte tõmbas, on sirgunud Eesti meister poksis kehakaalus kuni 63 kilo.

"Robini üle tunnen ma tõesti heameelt," sõnab Jaanus, kes ise on karate taustaga. "Poks ei ole naljaasi, sellel alal peab olema tugev vaim ja enesekindlus, ja neid poisse on liiga vähe, kes seda suudaksid. Et ta minu laagris Kreetal pisiku sisse sai – mul on siiralt hea meel!"