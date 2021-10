Korea hittsarjast sai Netflixi kõigi aegade kõige vaadatum sari

Netflixi asepresident Koreas, Lõuna-Aasias, Austraalias ning Uus-Meremaal sõnas, et need vaatajanumbrid ületasid nende suurimat unistused.

Minyoung Kim ütles CNNile: "Kui me esmalt hakkasime 2015. aastal investeerima Korea telesarjadesse ja filmidesse, siis me teadsime, et me tahame luua maailmatasemel K-sisu fännidele Koreas ja üle kogu maailma. Täna ületas "Squid Game" ka meie suurimad unistused."