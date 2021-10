Kuulus astrofüüsik Demi Lovatole: sõna "tulnukas" ei ole solvav

Demi Lovato ütles, et maaväliste külaliste jaoks on sõna tulnukas solvav, sest sama nimega kutsutakse inglise keeles ka illegaalseid immigrante. Selle tõttu peaks maaväliseid külalisi nimetama teise nimega, vahendas TMZ.

Neil deGrasse Tysoni sõnul on Lovato kommentaarid natuke ennatlikud. Esiteks see, et inimesed pole tulnukatega kunagi suhelnud, seega on raske öelda, mida nad tunnevad. Või kas nad üldse midagi tunnevad.

Tyson imestab ka, kuidas Lovato teab, et tulnukaid see sõna solvab. Võib-olla nad ei saa inimkeelest arugi. Sellisel juhul on solvamine ka raske.

Tyson mõistab lauljanna soovi olla kaastundlik, võib-olla on ta seda isegi liiga palju, ja kuigi astrofüüsik toetab mõtet inimesi mitte tulnukaks kutsuda, siis ei mõista ta Lovato muret.

Demi Lovato tegi selle väljaütlemise, kui ta promos telekanalil Peacock uut saadet "Unidentified". "Ma arvan, et me peaksime lõpetama nende tulnukateks kutsumise, sest tulnukas on kõikide osas solvav," ütles laulja.

Lisaks sellele teatas Lovato aasta alguses, et ta on mitte-binaarne ehk ei pea end ei meheks ega naiseks ning kasutab ka sellele vastavaid asesõnu.