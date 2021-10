Brian Laundrie perekond pärast reisiblogija surmapõhjuse avaldamist: tema surm on tragöödia

"Gabby Petito surm niivõrd nooreas eas on tragöödia. Kuigi Brian on praegu tagaotsitav Gabby pangakaardi ilma loata kasutamise eest, siis on Brian Gabby Petito surma juhtumis hetkel veel vaid huviisik. Brian on jätkuvalt kadunud ja kui ta leitakse, siis me tegeleme teda puudutava pettusega," sõnas Bertolino Foxla vahendusel.