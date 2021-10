Traagilise õnnetuse tagajärjel suri portaali Geenius noor ajakirjanik

Geeniuse portaal pidas 24-aastast Karl-Erikut südamlikult meeles. "Eesti autoajakirjanike ja -fotograafide seltskond ei ole väga suur ja enamik meist on selle ala peale lihtsalt kuidagi sattunud. Karl-Erik ütles mulle esimesel kohtumisel, et tema unistus on alati olnud saada autoajakirjanikuks. Oli näha, et kõik sammud, mis ta tegi, kandsid seda ühte eesmärki," kirjutas portaal.