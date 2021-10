Ekstüdruksõber paljastab: Owen Wilson pole kunagi kohtunud oma kolmeaastase tütrega

Vongsviratese sõnul pole 52aastasel Wilsonil kunagi olnud kontakti oma tütrega, ehkki oma kahe poja 10aastase Roberti ja 7aastase Finniga veedab ta aega pidevalt koos. Mõlemil poegadest on ka erinevad emad.

Tütre ema Vongsvirates postitas möödunud laupäeval Instagrami pildi nende ühisest tütrest tähistamaks muu hulgas lapse kolmandat sünnipäeva. Nagu pildilt näha on võsukesel väga palju sarnasust isaga - blondid juuksed ja sinised silmad.

2019. aastal tõdes Varunie, et on mitmeid kordi palunud Hollywoodi staari osalema oma tütre Lyla elus. Sellegipoolest aitab Owen rahaliselt. "Lyla vajab isa. On mõnes mõttes irooniline, kuidas Owen täidab isarolle filmides - ka oma uues linateoses-, kuid ta ise pole kunagi oma tütrega kohtunud.