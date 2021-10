Räppar Uku Aropi kallim vaevles sünnitusega kolm päeva: kartsin sünnitust nagu surma

„Mul oli esilekutsumine, mis kestis vähemalt kolm päeva, ja sünnitus ise võttis umbes 13,5 tundi. Meil on aga väga vedanud, et sündis terve ja armas laps,“ meenutab Jaanika 30. juulit, kui poeg Enki ilmavalgust nägi.

Jaanika ja Uku esiklaps tuli ilmale viis nädalat enne tähtaega, kuna arstid otsustasid, et selleks ajaks oli lapsel ohutum väljas kui kõhus. „Kartsin sünnitust nagu surma ja see oli üks põhjus, miks mõtlesin, et ma kunagi lapsi ei saa," tõdes Vink.