Toe Tag tähistab 25. sünnipäeva kontserdiga: kuigi Revo vaatab meid kaugelt, siis laval on koos meiega rida inimesi

"1996. aasta oktoobris andsime Pauli ja Revoga Toe Tagi nime all klubis Bel Air oma esimese live. See oli 25 aastat tagasi. Selle puhul naaseme 23 oktoober samasse hoonesse, kus nüüd on Club Venus ja anname ühe Toe Tagi lugudest koosneva live. Kuigi Revo vaatab meid kaugelt, siis kaasas on rida inimesi laval koos meiega. Ja me teeme lugusid kõigilt kolmelt albumilt."

Juulis mälestas Genka sotsiaalmeedias varalahkunud sõpra Revo Jõgisalu, kes koos Paul Ojaga moodustasid Toe Tagi. "Täna (9. juulil) oleks Revo saanud 45 aastaseks. Pane möllu seal, kus oled, nagu alati panid," kirjutas Genka ehk Henry Kõrvits Facebooki, vahetades enda profiilipildi tema oma vastu.

Revo Jõgisalu sai haigusest teada 2010. aastal. Kasvaja sai alguse täiesti tavalisest sünnimärgist, mis oli Revo kehal olnud juba lapsepõlvest saadik. 2007. aastal otsustas Revo, et laseb sünnimärgi eemaldada. "Kuna tegelesin sukeldumisega, siis kalipso selgatõmbamisel see häiris," rääkis Revo 2010. aasta jaanuaris Delfile, miks ta üldse arsti juurde pöördus.

Perearst suunas mehe edasi nahaarstile, kes sünnimärgi laseriga eemaldas. Hiljem mõistis Revo, et juba siis oleks pidanud tegema täpsema uuringu.

Mõnda aega oli kõik korras, kuid siis hakkas sünnimärk tagasi tekkima. Kuna valu ega muidu ebamugavusi sünnimärgiga ei kaasnenud, ei pööranud mees tagasi tulnud märgile ka erilist tähelepanu. 2009. aasta sügisel otsustas Revo elukaaslane aga, et nüüd aitab ning pani ise Hiiu onkoloogiahaiglasse arstile aja kirja. Siis enam nalja ei olnud – arst vaatas sünnimärgile peale ja saatis Revo kohe edasistele uuringutele.

"Võeti skalpelliga proove ja saadi kohe aru, et asi on tõsine," kirjeldas Revo sünnimärki, mis selleks ajaks oli juba värvi muutnud. Sellegipoolest jäi Revo rahulikuks ja arvas, et mis siis ikka, tuleb väike lõikus ja kõik saab jälle korda.