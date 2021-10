The Rolling Stones ei esita USA tuuril problemaatilise sisuga laulu

Laulja ning Rollingute laulude kaasautor Sir Mick Jagger ütles väljaandele, et laulu esitamisest loobuti, kuna staadionikontsertide jaoks on raske kava kokku panna. "Me oleme "Brown Sugarit" esitanud iga õhtu alates 1970. aastast ning vahest mõtled, et me jätame selle kavast välja ja vaatame, kuidas läheb. Me võime selle tulevikus tagasi panna."