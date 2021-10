VÕRDLE | Victoria, mida sa oma näoga teinud oled? Iluopid on muutnud Beckhami multikategelaseks

Posh Spice pole kunagi teinud saladust sellest, et ta on käinud ilukirurgi noa all ja ei kavatsegi väärikalt vananeda. Siiski on tema näojooned võtnud nüüd täiesti uued mõõtmed. Näiteks on Beckhami huuled tunduvalt suuremaks süstitud ning tema niigi pisikeseks opereeritud nina on muutunud järsku kandiliseks. Samuti ei leia tema otsaesiselt mitte ühtegi kortsukest ning kogu tema nägu hakkab vaikselt sarnanema joonistatud multikakangelasele.