Kanye Westiga leppimisest pole juttugi: Kim Kardashian sai ühise kodu täielikult endale

See on tõesti oluline, sest vahepeal käisid jutud, nagu püüaks paar oma abielu päästa. Kui see tõele vastaks, siis vaevalt ühisvara sedamoodi jagataks. Tavaliselt tehakse eelkokkulepe varade osas, aga reaalsete tehinguteni ei jõutaks enne, kui on teada, et lahutus ikka toimub.