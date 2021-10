Räppar Mäxi ema oli koroona tõttu juhitaval hingamisel: arstid ütlesid, et mu ema päästis vaktsiin

Ajal, mil koroonasse nakatumise numbrid on rekordilised, tajuvad ka mitmed avalikkusele tuntud inimesed, kuis koroona ohustab ka neid ennast või lähedaste tervist. Nõnda märgib Max Õispuu enda Twitteris, et ta ema oli intensiivraviosakonnas juhitaval hingamisel.

"Need kaks nädalat teadmatuses, kas mu ema tuleb tagasi, olid mu elu kõige hirmsamad nädalad. Ja ma ei karda siin maailmas palju," nendib Õispuu, kes 11. oktoobril alles kirjutas, et tahaks emale tervisi saata, kuid paraku ei saa.

Muu hulgas tõi noor räppar välja, et PERHis (Põhja-Eesti regionaalhaiglas – toim) on 16 haiglaravi vajavat koroonapatisenti, vaid üks neist on vaktsineeritud – tema ema. "Ta sai vaktsiini varakult, sest ta on õpetaja. Arstid ütlesid, et mu ema päästis vaktsiin," täiendab Õispuu.