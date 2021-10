Liis Lemsalu andis koos videoga välja uue singli "Magusvalus"

“Magusvalus” jutustab paljudele tuttavast olukorrast, ehk pikemas perspektiivis karile määratud suhtest, mis momendil tundub olevat mugav ja hea. Armastajad kipuvad tihti raske otsusega venitama, et see sõltuvust tekitav magus valu neid veel ei hülgaks.

“Videos soovisime kehastada neid erinevaid magusvalusaid emotsioone, mis ühes suhtes aset leida võivad. Vōttepäev oli äärmiselt pikk ja kestis lausa kella kolmeni öösel, kuid tulemus on see-eest seda kindlasti väärt,” meenutab Liis.

Liisi jaoks on oluline olla ise osa oma muusika ja sõnade valmimise protsessist. Lugu sündis juunikuus spetsiaalselt Liisile korraldatud laulukirjutamise sessioonil Helsingis koos andeka Soome laulukirjutaja Tomi Saarioga. Kui loo sõnumi idee oli Liisile kohe selge, siis viimaste õigete sõnade leidmiseks läks mitu kuuma suvenädalat. "Sõnade kirjutamisel lähtusin oma tuttavate ja ka enda varasematest kogemustest, millest on mingil põhjusel raske lahti lasta,” räägib Liis.

Kõigile, keda loo sõnum kõnetas, on Liisil ka omapoolne soovitus, “meenutada oma magusvalusat minevikku, kuid sellest õppida ja lennata edasi kergema koormaga.”

Liis Lemsalu on tõestanud end ühe Eesti edukaima noore naisartistina. Superstaari tiitli väärikast võidust alates, on Liis end kuulajate südamesse laulnud ning edasine tee on läinud vaid ülesmäge.