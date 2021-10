VÕRDLE | Selgus põhjus, miks Tom Cruise'i nägu on tundmatuseni muutunud

Tunnustatud Suurbritannia ilukirurgid dr Nyla Raja ja dr Ross Perry kinnitavad justkui ühest suust, et Cruise on käinud täitesüste tegemas. "Tundub, et Tom on kortsudevastaste süstide ja naha alla käivate täiteainetega oma näo üle koormanud ning see on tema välimust pigem negatiivselt muutnud," arvab Nyla.